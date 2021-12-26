إرهابيو (الجبهة الشامية) يبيعون منازل المواطنين بعفرين

حلب-سانا

أقدم مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية على بيع عدة منازل في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي كانوا استولوا عليها سابقاً بالقوة وطردوا مالكيها الأصليين منها.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن إرهابيي ما يسمى (الجبهة الشامية) استولوا بقوة السلاح على منازل ومحال تجارية تعود ملكيتها لأهالي المنطقة الأصليين في حي الأشرفية بمدينة عفرين وأقدموا على بيعها لعوائل التنظيمات الإرهابية بأسعار متفق عليها مع سلطات الاحتلال التركي التي جلبت تلك العوائل إلى المنطقة.

وفي قرية براد بالريف الشمالي فرض ما يسمى فصيل (فيلق الشام) الإرهابي المقرب من الاستخبارات التركية أتاوة على رعاة الأغنام مقابل السماح لهم برعي الأغنام في سهول القرية.

وأقدم مرتزقة الاحتلال التركي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على سرقة محصول الزيتون وقطع عشرات الأشجار وفرض أتاوات على أصحاب الأراضي الزراعية ومعاصر الزيتون في قريتي شيخ الحديد وبعدنلي بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

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