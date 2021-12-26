أمانة جمارك نصيب: أكثر من 5300 شاحنة صادرات مرّت منذ نهاية أيلول

دمشق-سانا

تزايد حجم الصادرات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن بشكل ملحوظ منذ استئناف العمل به في نهاية أيلول الماضي حتى اليوم حيث بلغ عدد السيارات الشاحنة المحملة بالصادرات والتي اجتازت أمانة جمارك المعبر خلال الربع الأخير من العام الجاري أكثر من 5300 سيارة شحن بمعدل 75 شاحنة يومياً.

أمين جمارك معبر نصيب حسين مصطفى أوضح في تصريح لمندوب سانا أن معظم الصادرات من الفواكه والمصنوعات البلاستيكية والمواد الغذائية المختلفة إذ بلغ حجم الفواكه المصدرة خلال الربع الأخير من العام الجاري أكثر من 70 ألف طن حسب الموسم بمعدل ألف طن يومياً.

وتجاوز عدد الشاحنات المحملة بالمستوردات التي دخلت من المعبر منذ استئناف العمل به 4 آلاف شاحنة بمعدل 59 شاحنة يومياً وفقاً لمصطفى الذي بين أن أغلب المستوردات هي مواد أولية للصناعة بما فيها حبيبات بلاستيكية وألواح طاقة وبطاريات وأقمشة وخيوط.

كما بلغ عدد قضايا التهريب الجمركية المسجلة في أمانة جمارك نصيب منذ بداية العام نحو 220 قضية قيمة غراماتها الكلية أكثر من 5 مليارات ونصف المليار ليرة تم تحصيل نحو 3 مليارات ليرة منها حسب مصطفى كاشفاً أن أغلب هذه القضايا هي من الاستيراد تهريباً.

وفيما يتعلق بحركة عبور الترانزيت أشار مصطفى إلى أن عدد شاحنات الترانزيت التي دخلت يومياً في الربع الأخير من العام هو 22 شاحنة وخروجاً 33 شاحنة.

وكان أعيد استئناف العمل بمعبر نصيب-جابر على الحدود السورية الأردنية في الـ 29 من أيلول الماضي لاستقبال حركة المسافرين والبضائع وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وسيم العدوي

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