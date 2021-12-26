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الحرارة غداً حول معدلاتها وصقيع وضباب في المناطق الجبلية والداخلية

2021-12-26

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي غداً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المناطق الجبلية وأغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 13/1
المنطقة الجنوبية 11/2
المرتفعات الجبلية 7/-4
المنطقة الوسطى 9/2
المنطقة الساحلية 18/8
المنطقة الشمالية 10/1
منطقة الجزيرة 12/1
المنطقة الشرقية 12/3
منطقة البادية 10/1

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