الأسير الفلسطيني أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ 132

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وسط مخاطر تهدد حياته.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها في بيان اليوم إن هناك خطراً حقيقياً على حياة الأسير أبو هواش الذي يواصل إضرابه لليوم الـ 132 جراء النقص الحاد في وزنه وفي كمية السوائل والأملاح في جسمه والإجهاد الشديد محذرة من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل رفضها الإفراج عن الأسير أبو هواش رغم خطورة وضعه الصحي مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عنه.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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