بوتين: ردنا على رفض واشنطن والناتو تقديم ضمانات أمنية لروسيا سيكون مختلفاً

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد العسكري التقني لروسيا في حال رفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تقديم ضمانات أمنية لها سيكون مختلفاً وسيعتمد على مقترحات وتوصيات الخبراء العسكريين.

وقال بوتين في حوار أجرته معه قناة “روسيا 1” الخميس الماضي على هامش مؤتمره السنوي الكبير وتم بثه اليوم “إذا لم تستجب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للمقترحات الروسية التي قدمتها فإن الجواب يمكن أن يكون مختلفاً للغاية وسيعتمد على التوصيات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون”.

كما أعرب بوتين عن سعي روسيا إلى إحراز نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تثبيتها قانونياً في الوثائق التي اقترحتها روسيا في مجال الأمن.

وكانت روسيا قدمت الأسبوع الماضي مقترحات لضمان أمنها من خلال وثيقتين هما المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية واتفاقية الإجراءات الأمنية لروسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.