الرئاسة الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه.

وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين مشيراً إلى أنها أسفرت أمس عن إصابة أكثر من 250 فلسطينياً خلال اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال عدة قرى في نابلس وجنين بالضفة الغربية عدا عن ترويع الأطفال وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.

وشدد أبو ردينة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن وجوده وحقوقه وسيفشل كل المؤامرات التي تحاك ضده.

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