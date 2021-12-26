بيسكوف: لا مخططات عدوانية لدى روسيا

موسكو-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التأكيد على عدم وجود أي مخططات عدوانية لدى روسيا.

وقال بيسكوف في تصريحات لقناة روسيا 1 التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تفكر في خطوات محتملة ضد دول أخرى “روسيا لم تبادر أبداء في الاعتداء على أحد”.

وكان بيسكوف أكد في وقت سابق أن المزاعم حول وجود خطط لدى روسيا لغزو أوكرانيا ليست سوى ادعاءات لا أساس لها وهدفها هو تصعيد الوضع.

مع ذلك لم يستبعد بيسكوف احتمال وقوع استفزازات لغرض تبرير هذه المزاعم محذرا من أن محاولات حل الأزمة بالقوة في منطقة دونباس ستكون لها عواقب وخيمة.

وتقود الولايات المتحدة حملة دعائية وسياسية غربية تتهم روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وذلك من أجل تبرير توسع حلف الناتو باتجاه الشرق ونشر الصواريخ النووية على مقربة من الحدود الروسية.