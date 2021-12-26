طيران النظام السعودي يجدد غاراته على العاصمة اليمنية

صنعاء-سانا

جدد طيران النظام السعودي اليوم غاراته على العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفاً منازل المدنيين وممتلكاتهم.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر أمني قوله “إن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة عصر بمديرية معين ما تسبب بأضرار بالغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وندد المصدر باستمرار العدوان في استهداف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان وتدمير البنية التحتية ومقدرات البلاد في ظل صمت دولي مريب.

وكانت امرأة استشهدت وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح جلهم نساء وأطفال أمس جراء اعتداء لطيران النظام السعودي على محافظة المحويت اليمنية.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

وفي سياق متصل أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة رصد 264 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.