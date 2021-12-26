وقفة في جنين دعما للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية بمدينة جنين في الضفة الغربية دعماً للأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة وفا الفلسطينية فإن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى ولافتات منددة بالاحتلال تطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الاحتلال لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها والإفراج الفوري عن الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات وحشية ولا سيما المرضى منهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة الى تدخل علاجي عاجل.