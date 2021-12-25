بوتين والسيسي: تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب في ليبيا

موسكو-القاهرة-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اليوم التعاون الثنائي وجهود تسوية الأزمة الليبية بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في شؤون ليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان إن الرئيسين الروسي والمصري أشارا خلال الاتصال إلى “تقارب نهج روسيا ومصر حيال التسوية السياسية في ليبيا” كما بحثا التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية في مصر وإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.

من جهتها ذكرت الرئاسة المصرية في بيان أنه “تم التوافق بين الجانبين المصري والروسي على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بينهما لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل وكذلك مكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي”.

يشار إلى أن عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو” على ليبيا عام 2011 خلف فوضى عارمة في هذا البلد في ظل انتشار الأسلحة وميليشيات مسلحة وإرهابية.