الشؤون الاجتماعية والعمل خلال 2021 ..تمويل المشروعات الصغيرة وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية

دمشق-سانا

تركزت جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها خلال 2021 حول الاهتمام بالأسرة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المنفذة ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية وتمكين الريف السوري وترميم عدد من معاهد خدمة الرعاية الاجتماعية بمختلف المحافظات.

ويعد صدور القانون رقم 21 الخاص بحقوق الطفل في 15 آب إنجازاً نوعياً للوزارة لكونه يستهدف شريحة عمرية واسعة منذ الولادة وحتى الـ18 عاماً ويهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته.

وبهدف تعزيز الوعي الفردي والجماعي بالمكانة المحورية للأسرة كأساس لبنيان المجتمع وتعافيه أطلقت الوزارة والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في 2 آذار حملة “أيام الأسرة السورية” الوطنية حيث قدمت الحملة على مدار شهر كامل نشاطات وفعاليات في المجال الاجتماعي والتربوي والصحي والثقافي والبيئي والرياضي والفكري والبحثي والتوعوي والتدريبي وشملت مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية.

وواصلت الوزارة ترميم وتأهيل عدد من معاهد الرعاية الاجتماعية المتضررة من الإرهاب بعدد من المناطق بشكل جزئي أو كلي منها معاهد الإعاقة السمعية والذهنية والشلل الدماغي والرعاية الاجتماعية في شين بريف حمص ومعهد الإعاقة الذهنية بمنطقة عياش بريف دير الزور ومعهدي الإعاقة السمعية والذهنية في اللاذقية.

وفي إطار تدريب وبناء قدرات الكوادر أطلقت الوزارة في 26 حزيران برنامجاً تدريبياً للعاملين في معاهد الخدمة الاجتماعية التابعة لها حول أساليب التوعية بأضرار المخدرات والتواصل الفعال مع اليافعين والشباب لتحقيق نتائج أفضل بهذا المجال.

ووقعت الوزارة في 17 تشرين الثاني خارطة طريق مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات في مجالي التأهيل والإدماج الاجتماعي والأطراف الصناعية.

وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية نفذت الوزارة مجموعة مشاريع منها مشروع المعونة النقدية للأشخاص ذوي الإعاقة مع منظمة اليونيسف استفاد منه نحو 11 ألف طفل ومشروع حماية حقوق الطفل من خلال التعليم والإعلام والفن مع منظمة العمل الدولية ومشروع مساراتي مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والبدء بمشروع طباعة المناهج التعليمية بلغة برايل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأنجزت المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال 60 عملية زرع حلزون وأمنت 623 سماعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخدمة 2500 شخص في مركز الاستقصاءات السمعية ووفرت 3600 جلسة علاج نفسي حركي وتم تأهيل 45 طفلاً في صفوف مركز التوحد وتخريج 4 أطفال من المركز مهيئين تربوياً كما قامت المنظمة بـ 19300 جلسة تقويم كلام ولغة لـ 700 مستفيد وخرجت 13 طفلاً مهيئين تربوياً وتعليمياً للمرحلة التعليمية القادمة.

وواصل المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 2021 صرف المنحة المالية المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة في المرحلة الدراسية المتوسطة والجامعية ووصل عدد الطلاب المستفيدين إلى 400 طالب وطالبة.

وتوسع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بالجهات الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقدمها للفئات المستفيدة من برامجه حيث وقع الصندوق في 12 آب اتفاقية مع مصرف التسليف الشعبي لمنح قروض بسقف “مليون” ليرة وعدل الاتفاقية التي وقعها العام الماضي مع مصرف الوطنية للتمويل الصغير لتشمل فئات أكثر إلى جانب استمرار الصندوق بصرف المكافآت الشهرية الخاصة بالمسرحين المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين.

وبلغت قيمة المعاشات والتعويضات التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 2021 نحو 325 مليار ليرة سورية وتجاوز العدد الكلي للمسجلين بالتأمينات مليوني عامل من القطاعين العام والخاص واستفاد من قروض المتقاعدين أكثر من 4 آلاف متقاعد.

مهند سليمان