عرض فيلم (نجمة الصبح) على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

عرض على مسرح دار الثقافة بحمص اليوم الفيلم السوري نجمة الصبح من إخراج جود سعيد وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

ويرصد الفيلم الواقع المؤلم أثناء الحرب من خلال اختطاف نساء سوريات على يد مجموعات إرهابية كما يصور مجموعة من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الحرب والقصص التي عاشها السوريون آنذاك.

وأشار عدد من الحضور إلى أن الفيلم نجح في رصد معاناة عاشها كثيرون أثناء الحرب ولاسيما موضوع الخطف مشيرين إلى أن المخرج حاول التخفيف من سوداوية القصة باستخدام الكوميديا الساخرة في العديد من المشاهد.

ويشارك في الفيلم الممثلين محمد الأحمد وحسين عباس ويوسف المقبل وكرم الشعراني وناديا صدقي وغيرهم.

لارا أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency