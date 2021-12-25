الصحة خلال 2021.. التصدي لفيروس كورونا.. وسورية عضو بالمجلس التنفيذي لـ (الصحة العالمية)

دمشق-سانا

تعزيز الاستجابة لجائحة كورونا واتخاذ إجراءات حماية أكبر لجهة الحد من انتشار الفيروس وتوفير اللقاح المضاد له من الأولويات التي عملت وزارة الصحة عليها خلال 2021 إضافة إلى مواصلة تأهيل عدد من المشافي والمراكز الصحية المتضررة من الإرهاب إلى جانب إنجازات طبية محلياً وعالمياً.

وبدأت الوزارة في نيسان بتقديم اللقاح ضد كورونا للكوادر الطبية ثم أطلقت في الـ5 من أيار منصة على موقعها الإلكتروني لتسجيل الراغبين بأخذه عبر المراكز والمشافي البالغ عددها اليوم 930 مركزاً ومشفى.

وأطلقت الوزارة في الـ5 من أيلول حملة تطعيم وطنية ضد كورونا بجميع المحافظات لمدة اسبوعين تبعها تخصيص فرق جوالة في الـ27 من تشرين الأول لتلقيح الراغبين في الوزارات المؤسسات الحكومية والأماكن العامة ذات التجمع الكبير ولا تزال مستمرة بذلك بمختلف المحافظات.

ورغم الصعوبات التي يعيشها القطاع الصحي بسبب آثار الحرب الإرهابية على سورية وانتشار جائحة كورونا حققت الوزارة إنجازات على المستوى العالمي منها حصول كل من مديرية صحة ريف دمشق ومشفيي قطنا والقطيفة الوطنيين في منتصف كانون الثاني على شهادة الآيزو للعمل الطبي وجودته.

وفي الـ28 من ايار انتخبت جمعية الصحة العالمية بالإجماع في دورتها الرابعة والسبعين سورية لعضوية المجلس التنفيذي بمنظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.

وقدمت وزارة الصحة في الـ24 من اذار 75 طناً من الأوكسجين إلى لبنان بعد خلو مشافيه من الأوكسجين في ظل وجود مئات المصابين بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي تم تقديمها على 3 دفعات.

وواصلت الوزارة تأهيل عدد من المشافي والمراكز الصحية التي تضررت بسبب الإرهاب بمختلف المناطق وإعادتها للخدمة ومنها المركز الصحي في مورك بريف حماة في الـ13 من نيسان وفي الـ17 من أيار تم افتتاح مبنى الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي بحلب وفي الـ17 من حزيران وضعت الهيئة العامة لمشفى الأسد في دير الزور منظومتي تصفية مياه جديدتين وثلاثة أجهزة غسيل كلية بالخدمة في قسم غسيل الكلى بالمشفى.

وفي الـ10 من تموز افتتح مركز خان شيخون الصحي بريف إدلب المحرر وفي الـ22 من آب مبنى العيادات الخارجية وغسيل الكلى في مشفى جبلة الوطني وفي الـ10 من تشرين الأول وحدة العناية بصحة الثدي في مركز الحمدانية الصحي بحلب.

وفي إطار التعاون بين الوزارة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري تم في الـ26 من أيلول توقيع مذكرة تفاهم لوضع الإطار القانوني والفني لعمل المسعفين بالمنظمة كما وقعت اللجنة الوطنية للتحكم في السرطان في الـ18

من تشرين الثاني مع جمعية أطباء الأورام في روسيا الاتحادية اتفاقية تعاون علمي وأطلقت الوزارة عدداً من حملات التوعية والمسح الصحي منها حملة “أسبوع تحدي.. أسبوع بلاسكر” في الـ12 من آذار وبدأت في الـ22 من تشرين الأول بالتعاون مع مديرية الصحة المدرسية بمسح تحري اليود لدى أطفال المدارس كما أطلقت في الـ19 من كانون الثاني مشروع برنامج المسح السمعي لحديثي الولادة.

ونجحت الفرق الطبية بعدد من المشافي الحكومية بإجراء عمليات جراحية نوعية منها في الـ5 من آذار عملية استئصال حنجرة تام مع تجريف عنق انتقائي ثنائي الجانب وتصنيع المريء عبر التخدير القطني وهي العملية رقم

11 على مستوى العالم وذلك في مشفى دمشق.

وعلى الصعيد العالمي نشرت المجلة الطبية الأمريكية للصحة الفموية وعلوم الأسنان في الـ7 من شباط أول حالة توثق عالمياً في مشفى دمشق لكيس تاجي ثنائي الحجرة في مقدمة الفك السفلي فيما نشرت مجلة ميدسين الدولية نهاية تشرين الثاني حالة وثقها المشفى نجحت فيها بعلاج طفل يعاني من التهاب قولون تقرحي شديد عبر علاج بيولوجي يستخدم عادة للبالغين.

راما رشيدي

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