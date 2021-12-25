مجموعة إرهابية تقر بارتكاب سلسلة اعتداءات إرهابية في دمشق وريفها- فيديو

دمشق-سانا

أقرت مجموعة إرهابية تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بارتكاب سلسلة اعتداءات إرهابية في دمشق وريفها باستخدام عبوات ناسفة خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وعملت المجموعة الإرهابية على استهداف عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية بعد مراقبة تحركاتهم ثم نشرت بيانات تتبنى الاعتداءات باسم تنظيم وهمي يحمل اسم “سرايا قاسيون” وذلك بهدف محاولة إبعاد صفة الإرهاب عن تنظيم “جبهة النصرة” أو ما يسمى “هيئة تحرير الشام” حالياً.

كما أقر أفراد المجموعة الإرهابية في الاعترافات التي بثتها قناة السورية اليوم بتلقي تعليماتهم من متزعمين في تنظيم “جبهة النصرة” موجودين في محافظة إدلب كان من بينهم الإرهابي الملقب أبو صالح والإرهابي محمد الصالح الملقب أبو أمين كما اعترفوا باستخدام هويات مزورة لاستلام وتوزيع المواد المتفجرة والأموال.

وأقرت إحدى المتعاملات مع الإرهابي أبو صالح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإيقاع بعدد من الأشخاص بعد تزويده لها بأرقامهم وحساباتهم على فيسبوك بهدف استدراجهم وتسجيل فيديوهات لهم بأوضاع مخلة بالآداب العامة ليقوم بابتزازهم بها لاحقاً ودفعهم للعمل مع مجموعته الإرهابية.

وضمت المجموعة كلا من الإرهابي طارق زكي السعدي الاسم الحركي أبو محمد من مواليد دمشق مخيم اليرموك 1994 والإرهابي محمد أيمن عمر أرسلان الاسم الحركي أبو حمزة من مواليد ريف دمشق عربين 1990 والإرهابي يوسف محمد الخميص الاسم الحركي أبو يامن من مواليد درعا المزيريب 1991 والإرهابي عبد الله محمد عرفان المسالخي الاسم الحركي أبو يوسف من مواليد دمشق صالحية 1995 والإرهابي محمود نزهت نزهت من مواليد ريف دمشق الهامة 1990 والإرهابي عمر فهد نزهت من مواليد ريف دمشق الهامة 1997.

وشملت الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها المجموعة استهداف عناصر من الدفاع الوطني بحي نهر عيشة في 24-4-2019 ما أدى لاستشهاد مواطن واستهداف المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم في 27-6-2019 ما أدى لإصابة زوجته وابنه واستهداف قائد مركز الدفاع الوطني بحي نهر عيشة في 22-7-2019 ما أدى لاستشهاد مواطن واستهداف رئيس بلدية قدسيا نبيل رزمة في 29-8-2019 ما أدى لاستشهاده واستهداف مسؤول الدفاع الوطني بمنطقة الدحاديل في 16-12-2019 ما أدى لاستشهاده واستهداف أحد عناصر الدفاع الوطني في منطقة الدحاديل في 13-3-2020 ما أدى لاستشهاده واستهداف أحد عناصر الدفاع الوطني في حي نهر عيشة في 18-7-2020 ما أدى لاستشهاده وإصابة شقيقه واستهداف الشيخ عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها في 22-10-2020 ما أدى لاستشهاده وتفجير عبوتين ناسفتين على أوتستراد السومرية في 15-12-2020 خلفتا أضراراً مادية واستهداف مسؤول قطاع الدفاع الوطني بحي نهر عيشة في 17-1-2021 للمرة الثانية ومحاولة فاشلة لتنفيذ اعتداء إرهابي في حي كفرسوسة في حزيران 2021 عن طريق انتحاري وتفجير عبوة ناسفة في 24-7-2021 على طريق المتحلق الجنوبي مفرق نهر عيشة واستهداف باص نقل لموظفين مدنيين يعملون في مؤسسة الإسكان العسكري في 20-10-2021 قرب جسر الرئيس ما أدى لاستشهاد 14 عاملاً.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency