ملتقى فهد بلان للموسيقا يحتفي بالقدود الحلبية في ختام فعالياته

السويداء- سانا

احتفى ملتقى فهد بلان الثالث للموسيقا في ختام فعالياته مساء اليوم بالقدود الحلبية عبر أمسية فنية أحيتها فرقة وكورال “انسامبل” على خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء.

وقدمت الفرقة والكورال بقيادة الفنان بسمان حرب باقة من القدود الحلبية الراسخة في وجدان الجمهور فيما حضر تراث الراحل صباح فخري الغنائي مع صوت المطرب فراس الأنس الذي قدم مع الفرقة بعض القدود.

أغاني الراحل فهد بلان الذي يحمل الملتقى اسمه كانت ختام الأمسية حيث غنى الكورال بمشاركة الجمهور بعضاً منها.

وأشار كل من الفنانين حرب والأنس إلى أنهما حاولا تقديم موسيقا ترتبط بالفن والطرب الأصيل بما يرضي الذائقة الفنية للجمهور الذواق للفن والموسيقا والثقافة من خلال الاحتفاء بالقدود الحلبية بمناسبة إدراجها على لائحة التراث الإنساني لمنظمة اليونيسكو إضافة إلى تقديم باقة من أغاني الفنان الراحل فهد بلان التي اصبحت جزءاً من موروث أبناء السويداء ومحفورة في ذاكرتهم.

وأعرب عدد من الحضور الذين امتلأت بهم صالة المسرح عن استمتاعهم بالأمسية التي اخذتهم إلى أجواء الطرب والأصالة والذوق الرفيق متنقلة بين القدود الحلبية والموشحات وأغاني فهد بلان.

وكانت فعاليات اليوم الأخير من الملتقى شهدت كذلك عرضاً لواقع الحركة الموسيقية في المحافظة وظروفها في قصر الثقافة قدم من خلاله المخرج رفعت الهادي رئيس دائرة المسرح القومي مقترحات لأحداث نهضة موسيقية وإبراز ما تكتنزه المحافظة من طاقات كبيرة موسيقية أكاديمية وأصوات ومواهب شابة متجددة قادرة على أن تقدم مستويات تقارب الاحترافية ما يؤهل السويداء لتكون مدينة فنية لافتاً إلى أهمية تأسيس مهرجانات فنية وغنائية وخلق حالة تنافسية من خلال تنظيم مسابقات للأغنية الملتزمة تقدم مطربين قادرين على بلوغ مصافي النجومية.

وكانت فعاليات الملتقى الذي تنظمه مديرية الثقافة بالتزامن مع ذكرى وفاة الفنان بلان الرابعة والعشرين انطلقت مساء الخميس الماضي وتضمنت على مدى ثلاثة أيام أمسيات وحفلات موسيقية وغنائية متنوعة أحياها عدد من فناني المحافظة وفرقها الموسيقية إلى جانب ورشة فنية لتدريب الكورال لأطفال ويافعين.