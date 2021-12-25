دير الزور-سانا

نظمت مديرية السياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دير الزور وعدد من الجمعيات الأهلية مساء اليوم احتفالية في حديقة النبلاء تم خلالها إضاءة شجرة الميلاد وإطلاق ألعاب نارية وموسيقا وأغاني أعياد الميلاد وتوزيع هدايا للأطفال وفقرات فنية.

وأشار مدير سياحة دير الزور محمد النويجي في تصريح لمراسل سانا إلى أن إضاءة شجرة الميلاد في دير الزور التي عانت من الإرهاب والحصار لسنوات طويلة هي تأكيد على تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع السوري ولرسم الفرح والابتسامة على وجوه الأطفال وإعادة الألق إلى عروس الفرات لافتاً إلى أن الفعالية ستتواصل لمدة خمسة أيام وتتضمن حفلات فنية ومسابقات للأطفال إضافة إلى تقديم هدايا لأطفال الشهداء.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في المحافظة لؤي محيمد أن الاحتفالية تجسد حقيقة سورية وشعبها مشيراً إلى أن تضحيات رجال الجيش العربي السوري كانت السبب وراء عودة الأمن والأمان وإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن للاحتفال بمناسباته وأعياده.

وأعرب المشاركون في الاحتفالية عن سعادتهم بعودة الحياة إلى دير الزور موجهين التحية لرجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون ملاحم النصر ويبسطون الأمن والأمان على تراب الوطن.