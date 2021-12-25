القبض على مروج مخدرات ومصادرة كميات كبيرة منها في حمص

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على مروج مخدرات وصادر كمية من المواد المخدرة كانت مخبأة ضمن أراض زراعية بريف المحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن فرع مكافحة المخدرات بحمص تمكن من إلقاء القبض على شخص في حي الأرمن وضبط بحوزته كيلو ومئة غرام من مادة الحشيش المخدر ضمن سبعة كفوف قماشية وبالتحقيق معه اعترف بترويجه المواد المخدرة لقاء المنفعة المادية.

وبناء على المعلومات المتوافرة لدى فرع مكافحة المخدرات في حمص حول وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة ضمن الأراضي الزراعية في ريف المحافظة تم العثور على 55 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و150 ألف حبة كبتاغون مخدرة وزنها أربعة وعشرون كيلوغراما ونصف الكيلو.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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