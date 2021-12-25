عبد اللهيان: تحسين العلاقات مع الجوار من أولوياتنا

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تحسين وتطوير العلاقات مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية لحكومة بلاده.

وقال عبد اللهيان خلال استقباله اليوم نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية خليفة الحارثي إن إيران ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية معلنا استعدادها للتشاور مع دول المنطقة من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

وأعرب عبد اللهيان عن أمله في أن تتوافر الأرضية اللازمة لإنهاء الأزمة في اليمن بجهود جميع دول المنطقة وخاصة إيران وعمان.

بدوره أعرب نائب وزير الخارجية العماني عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن مضيفاَ إن بلاده ترحب وتدعم السبل السلمية والتفاوض للحد من المشاكل الإقليمية.

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