34 طفلاً وشاباً يشاركون في احتفالية يوم المعوق العالمي بحلب

حلب-سانا

بمشاركة نحو 34 طفلاً وشاباً من ذوي الإعاقة اقامت جمعية الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة احتفالية بمناسبة يوم المعوق العالمي وذكرى انتصار حلب على الإرهاب في مقر الجمعية بحلب.

وتضمن الاحتفال كورالاً غنائياً ومشهداً مسرحياً وفقرات فنية راقصة وإلقاء قصائد شعرية من قبل الأطفال ذوي الإعاقة وعرض فيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على تاريخ الجمعية التي انطلقت منذ عام 2001.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل صالح بركات في تصريح لمراسلة سانا أن الاحتفالية ترسخ أهمية دور المعوقين في المجتمع وتؤكد على ضرورة الاهتمام بهم ولا سيما أن جمعية الرجاء إحدى الجمعيات العريقة في مدينة حلب فضلاً عن دورها في رعاية المعوقين وتقديم الدعم لهم.

وبينت فاطمة بابللي المديرة العامة للجمعية أن الاحتفال ضم مختلف أنواع الإعاقات الحركية والذهنية والتوحد ومتلازمة داون والشلل الدماغي للتأكيد على إرادتهم من خلال المشاركة في الاحتفال ودليل على امتلاكهم مهارات متميزة مكنتهم من الوقوف على المسرح وتقديم فقرات فنية لافتة إلى حرص الجمعية على تنمية مواهب كل الإعاقات في الجمعية ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع.

وأشار عبد القادر قوله الأمين العام للمجلس الفرعي للإعاقة بحلب إلى أن الفقرات الفنية التي يقدمها ذوو الإعاقة هي رسالة للعالم بأنهم أصحاب عزيمة قوية وقادرون على الإبداع في كل المجالات الفنية والثقافية والرياضية.

وتحدث المهندس هيثم صباغ رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بحلب عن الدور الكبير للجمعية في الارتقاء بمهارات وقدرات ذوي الإعاقة والاهتمام بهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا أنموذجاً للإرادة.