الشرطة البريطانية تعتقل مسلحاً تسلل إلى قصر وندسور

لندن-سانا

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم شاباً مسلحاً تسلل إلى منطقة قصر وندسور التابع للعائلة الملكية.

ونقلت رويترز عن شرطة تايمز فالي قولها “إنها اعتقلت رجلاً يبلغ 19 عاماً قدم من ساوثامبتون وكان بحوزته سلاح هجومي مبينة أنه تم رصده عملياً بعد ثوان من اختراقه قصر وندسور”.

وقالت مديرة الشرطة ريبيكا ميرز “تم القبض على الرجل للاشتباه في اختراقه موقعاً محمياً أو التعدي عليه وحيازة سلاح هجومي وهو لا يزال قيد الاحتجاز في هذا الوقت”.

وأشارت ميرز إلى أن المسلح لم يدخل أي مبان وتم إبلاغ أفراد العائلة الملكية بالحادث.