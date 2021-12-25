إصابة فلسطيني واعتقال 4 باعتداء الاحتلال على المزارعين بالأغوار

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل أربعة آخرون اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المزارعين الفلسطينيين في منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف الأغوار في طوباس معتز بشارات لوكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على المزارعين ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح قبل اعتقاله هو وأربعة أخرين.

وتصعد قوات الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق الأغوار الشمالية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.