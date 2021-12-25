رئيسي: أي تحرك عدائي ضد إيران سيواجه برد حازم

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي اليوم أن أي تحرك عدائي تجاه بلاده سيواجه برد حازم وقوي.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية ارنا عن رئيسي قوله في تصريح “أي تحرك عدائي من جانب الأعداء سيواجه رداً حازماً من قبل القوات المسلحة الإيرانية وبما يؤدي إلى تغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة”.

ونوه رئيسي بتضحيات قوات الحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن أمن البلاد لافتاً إلى أن “مناورات الرسول الأعظم بنسختها السابعة عشرة التي نفذتها القوات الإيرانية تعد مؤشراً واضحاً على إرادة إيران في حماية أمنها ومصالحها”.