صاروخ (أريان 5) يضع التلسكوب الفضائي (جيمس ويب) في مسار مداره النهائي

باريس-سانا

وضع الصاروخ (أريان 5) بنجاح اليوم التلسكوب الفضائي (جيمس ويب) في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير عمليات الإطلاق في مركز الفضاء في غويانا الفرنسية جان لوك بواييه قوله “انفصل تلسكوب ويب بنجاح وهو على مسار مداره النهائي”.

وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ (أريان5) بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقرب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

وكان الصاروخ أريان 5 أطلق في وقت سابق اليوم من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية حاملاً إلى الفضاء التلسكوب جيمس ويب وهو أداة من شأنها إحداث ثورة في مجال مراقبة الكون.

ومن شأن التلسكوب الذي طورته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مع نظيرتيها الأوروبية والكندية أن يتيح مراقبة أولى المجرات التي ظهرت بعد الانفجار العظيم والتعمق في فهم كيفية تشكل النجوم ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية.