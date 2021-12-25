ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ماليزيا إلى 46 قتيلاً

كوالالمبور-سانا

أعلنت سلطات ماليزيا اليوم إرتفاع عدد ضحايا أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات إلى 46 قتيلاً بينما ما زالت فرق الإنقاذ تواصل عمليات إزالة الركام والبحث عن خمسة أشخاص مفقودين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفتش العام للشرطة أكريل ساني عبد الله ساني قولها إن عدد القتلى وصل إلى 46 مع العثور على جثث جديدة ومعظم الضحايا في ولايتي سيلانجور وباهانج مضيفة إن 54532 شخصاً ما زالوا يتوزعون على أكثر من 300 مركز إجلاء في سبع ولايات.

وبينت أن طواقم العمل استخدمت جرافات وشاحنات لإزالة الركام المتناثر من الشوارع بينما حثت على توخي الحذر لأن المياه في بعض الأنهار لا تزال مرتفعة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ أيام إلى حدوث فيضانات في بلدات وقرى عدة في جميع أنحاء ماليزيا ما تسبب بقطع عشرات الطرق الرئيسية وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.