زراعة 2574 هكتاراً بالقمح و1439 هكتاراً بالشعير بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح (البعل والمروي) في القنيطرة 2574 هكتاراً من إجمال الخطة البالغة 9695 هكتاراً إضافة إلى زراعة 1439 هكتاراً من الشعير البعل من كامل الخطة المقررة للموسم الحالي 3400 هكتار وفق مدير زراعتها المهندس أحمد ذيب.

وبين ذيب في تصريح لـ سانا أن سبب انخفاض نسبة تنفيذ خطة زراعة محصولي القمح والشعير هذا الموسم تأخر الهطولات المطرية لافتاً إلى أنه تم تأمين كل مستلزمات الخطة من محروقات وبذار وسماد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وتواصل المديرية توزيع منحة لجنة الصليب الاحمر والهلال الأحمر العربي السوري البالغة 400 طن من بذار القمح المعقم والمغربل و300 طن من السماد والتي تستهدف 2000 فلاح بالمحافظة.

ولفت مدير الزراعة إلى أن المحافظة تجاوزت إنجاز خطتها من الخضار الشتوية حيث وصلت المساحات المزروعة إلى 153 هكتاراً بينما كانت الخطة 113 هكتاراً بنسبة 135 بالمئة بينما تمت زراعة 1795 هكتاراً بالمحاصيل العلفية الشتوية من إجمالي الخطة البالغة 2309 هكتارات بنسبة 78 بالمئة.

غصوب عبود