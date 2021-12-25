دعموش والخطيب: المقاومة الوطنية في لبنان أفشلت مخططات العدو

بيروت-سانا

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة الوطنية في لبنان ماضية في طريقها ومتمسكة ‏بخياراتها ومواقفها ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية مهما اشتدت ‏الحملات والضغوط ضدها.

وقال ‏دعموش في كلمة اليوم “إن الحصار الأمريكي على سورية ولبنان ما زال مستمراً رغم المواقف الأمريكية المضللة واستعراضات المسؤولين الأمريكيين بمساعدة لبنان” مشدداً على أن واشنطن لا تزال تعرقل الحلول في لبنان وتعمل على ‏تعميق الازمات وزيادة معاناة اللبنانيين واستثمار ذلك سياسياً ‏وانتخابياً. ‏

بدوره أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن المقاومة أفشلت مخططات العدو التقسيمية بدءاً بالحروب التي شنت على سورية والعراق ولبنان وما يتعرض له اليمن وصولاً إلى الحصار الجائر على إيران.

وقال الخطيب “فيما يخص أوضاعنا في لبنان والمنطقة فإننا لا نزال نواجه حرباً إعلامية شعواء تخوضها الغرف السوداء المرتبطة بالاستعمار الجديد الذي يستهدف هويتنا الوطنية من خلال استخدام القوة الناعمة بعد أن أسقطت قوى المقاومة مشاريعه التخريبية” موضحاً أن كل هذه الحروب وتلك الوسائل العدوانية هدفها الأول والاخير دعم الكيان الإسرائيلي الغاصب ليظل خنجراً في خاصرة بلادنا ومركزاً لنسج المؤامرات وبث الفتن بهدف تشويه صورة المقاومة والتحريض عليها.