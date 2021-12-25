خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا “في الوقت الذي يحتفل به العالم أجمع بأعياد الميلاد المجيدة تواصل قوات الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

ولفتت الخارجية إلى أن حياة الفلسطينيين محفوفة يومياً بالمخاطر ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها واستيطانها فوراً.

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