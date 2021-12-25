ضبوط تموينية وصحية بحق فعاليات مخالفة باللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم ضبطاً بحق منشأة يقوم صاحبها بحيازة دقيق تمويني بطريقة غير مشروعة.

وذكر مدير التجارة الداخلية باللاذقية المهندس أحمد زاهر أن صاحب المنشأة يقوم بصناعة خبز صاج للمطاعم حيث تم ضبط عدد من أكياس الدقيق وإحالة المخالف للتحقيق وتشميع المنشأة.

من جهة ثانية أغلقت مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة اللاذقية محلين للألبان والأجبان الأول في منطقة الشيخ ضاهر والثاني بحي قنينص لمخالفة الشروط الصحية وعدم الاهتمام بنظافة المعدات.

وذكر كنان سعيد مدير الشؤون الصحية بمجلس المحافظة أنه تم أيضاً إغلاق محل لتحضير البطاطا والحمص بسبب عدم الاهتمام بالنظافة وعدم وجود بطاقات صحية للعمال حيث تم تنظيم الضبط اللازم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ديمة حشمة