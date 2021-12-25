حملة تشجير في حراج قرية كيتلون بريف السلمية الشمالي

حماة-سانا

نفذت مؤسسة الآغا خان للتنمية وجمعية أصدقاء سلمية اليوم حملة تشجير في موقع حراجي بقرية كيتلون بريف السلمية الشمالي تضمنت زراعة 7 آلاف غرسة من مختلف الأنواع الحراجية.

وذكر المشرف على الحملة ليث الخطيب في تصريح لمراسل سانا أن الغراس تنوعت بين 2000 غرسة خرنوب و3000 صنوبر و2000 دفلة مشيراً إلى هدف الحملة بتعويض الثروة الحراجية في موقع كيتلون التي تعرضت للتعديات والحرائق خلال السنوات الماضية وزيادة المساحات الخضراء فيها والحفاظ على البيئة من التلوث مشيراً إلى أن المنطقة ستحتوي أيضاً آلاف الغراس الحراجية الأخرى التي ستتم زراعتها قريبا بين قريتي كيتلون والكافات بريف سلمية الشمالي الغربي.

وبين ممثل جمعية أصدقاء سلمية محمد الخطيب في تصريح لـ سانا أن هناك حملات مماثلة ستكون في المناطق والمواقع الحراجية التي هي بحاجة إلى إعادة التأهيل مشدداً على ضرورة زراعة الأشجار نظراً لأهميتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكونها رمزاً للعطاء والإنتاج والخضرة والجمال.