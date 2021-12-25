الجمعية العامة تحبط محاولة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة تحقيق بانتهاكاته

القدس المحتلة-سانا

أحبطت الجمعية العامة للأمم المتحدة محاولة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة عمل لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للنظر في الانتهاكات التي ارتكبها ضد الفلسطينيين منذ نيسان الماضي .

وذكرت وكالة وفا أن الجمعية العامة انتصرت لفلسطين بعد إفشالها محاولة الاحتلال إلغاء اعتماد ميزانية لجنة التحقيق الذي اعتمدته اللجنة الخامسة المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة.

وصوتت 125 دولة ضد مقترح الاحتلال الذي حصل على تأييد 8 أصوات فقط بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الاحتلال تكبد هزيمة أخرى تضاف لهزائمه العديدة في الدورة الحالية للجمعية العامة معرباً عن شكره للجمعية لتمرير جميع الميزانيات المتعلقة ببرامج ذات صلة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك زيادة ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وفي الـ 27 من أيار الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة للنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نيسان الماضي والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة عن مثل تلك الجرائم وإنصاف الضحايا ومنذ نيسان المنصرم صعد الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف واعتقال المئات كما شن عدواناً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة المحاصر استمر من الـ 10 من أيار الماضي حتى الحادي والعشرين منه ما أسفر عن استشهاد 257 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً وإصابة نحو ألفين بجروح وإلحاق دمار هائل بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية.

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