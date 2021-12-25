رحيل الفنان التشكيلي فواز سويدان أحد رواد الرسم التصويري السوري

طرطوس-سانا

نعت الأوساط الثقافية في محافظة طرطوس الفنان التشكيلي فواز وجيه سويدان الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 68 عاماً.

وولد الفنان الراحل الذي يعد أحد رموز الرسم التصويري السوري في قرية بارمايا التابعة لمدينة بانياس عام 1953 وهو خريج كلية الفنون الجميلة عام 1979 وأمضى طيلة سنوات حياته يمارس الرسم مهنة وهواية وكان الفنان الراحل أنجز خلال مسيرته مئات اللوحات الفنية المستوحاة من بيئته الريفية التي ينتمي إليها فصور الفلاح والطبيعة والإنسان العامل بالحقل والحصاد وقطاف الزيتون والمحراث الخشبي.

في أحد لقاءاته السابقة مع سانا خلال معرض فردي أقامه في ثقافي طرطوس عام 2019 أكد سويدان أنه رسم الفلاح لأنه يراه ذاك المكافح القوي الذي أصبح رمزاً للصمود والتراث الأصيل كما رسم المرأة السورية بكل حالاتها فكانت في لوحاته الأم والأنثى الحالمة والمرأة العجوز التي أنهكت قواها عوامل الزمن وصعوبات الحياة مشيراً إلى ضرورة أن يسعى الفنان جاهداً لخلق الهوية الفنية الخاصة به والتي تميزه عن غيره.

سويدان الذي لم يتمكن من رسم مشاهد الدمار جراء الحرب الإرهابية لأنها كما ذكر خلقت عقدة فنية لديه أحب الرسم في الشوارع والطرقات لكون ذلك يجعله أقرب من الناس وليرى ردة فعلهم بشكل مباشر على لوحته حسب وصفه.. ليرحل اليوم تاركاً أثره الفني في عقل وقلب كل من رآه.

غرام محمد

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