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الكندي راونيتش ينسحب من بطولة أستراليا للتنس بسبب الإصابة

2021-12-25

ملبورن-سانا

انسحب اللاعب الكندي ميلوش راونيتش من بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

ونقلت رويترز عن منظمي البطولة قولهم إن راونيتش انسحب من أولى البطولات الأربع الكبرى للعام المقبل لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في الكعب.

وكان راونيتش المصنف الثالث عالمياً سابقاً أصيب في الفخذ في آذار الماضي وعاد للبطولات بعد غياب استمر ثلاثة أشهر لكن مسيرته في موسم 2021 انتهت مبكراً بسبب مشكلة أخرى في الكعب بعد خسارته في الدور الأول في بطولة أتلانتا المفتوحة في تموز الماضي.

وبذلك ينضم راونيتش الذي يحتل المركز الـ 70 عالمياً إلى قائمة الغائبين عن أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة والتي تضم كلا من روجر فيدرر وستانيسلاس فافرينكا وجنيفر برادي وكارولينا بليسكوفا وكارولينا موخوفا وسيرينا وليامز وبيانكا أندريسكو.

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