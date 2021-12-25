إقامة القداديس والصلوات بمناسبة عيد الميلاد المجيد

دمشق-سانا

أقيمت صباح اليوم القداديس والصلوات في الكنائس وأماكن العبادة بمختلف المحافظات بعيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

ففي بطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس في دمشق “كاتدرائية مارجرجس البطريركية”.. أقيم قداس الهي ترأسه قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم.

وعاون البطريرك في القداس المطارنة مار كيرلس بابي النائب البطريركي لأبرشية دمشق البطريركية ومار انتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية ومار يعقوب باباوي النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة اكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية ومار يوسف بالي السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام بمشاركة نيافة المطران أرماش نالبنديان رئيس أساقفة دمشق للأرمن الارثوذكس وجوقة مار افرام السرياني البطريركية.

وألقى البطريرك أفرام الثاني عظة العيد التي تحدث فيها عن المعاني السامية لميلاد رسول المحبة والسلام مهنئا الشعب السوري الذي صمد في وجه الإرهاب بعيد الميلاد المجيد.

ودعا البطريرك أفرام الثاني المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره بالضغط لوقف الحصار الجائر على الشعب السوري معربا عن أمله بالفرج القريب على سورية وعودة الأمن والاستقرار لكافة أراضيها.

يتبع…

كنيسة مارجرجس للسريان الأرثوذكس بدمشق

كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان الأرثوذكس بـالقامشلي

كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بالحسكة

عماد الدغلي-ريم حشمة