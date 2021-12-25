مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عدداً من المواطنين في عفرين

حلب-سانا

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية أعمالهم الإجرامية بحق الأهالي في ريف حلب الشمالي وشنوا حملة مداهمات وخطف بحق المواطنين في منطقة عفرين.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أنه في سياق ممارساتهم الإرهابية المتواصلة للضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك منازلهم قامت مجموعات إرهابية مما يسمى (فيلق الشام) بمداهمة عدد من المنازل في قرية بنيراكا التابعة لناحية راجو بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا خلال المداهمة على إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف عدد من المواطنين واقتيادهم إلى أحد مقراتهم.

وتستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وتزداد عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وغيرها من الممارسات القمعية بحق المدنيين لإجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء عليها.

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