ريال مدريد يلزم لاعبيه ببروتوكولات صحية صارمة لتجنب كورونا

مدريد-سانا

يسعى مسؤولو ريال مدريد الإسباني لحماية لاعبي النادي من المخاطر المحيطة بهم مؤخراً بعد إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا مع نهاية 2021.

ووفق صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن النادي الملكي يرغب في إنهاء العام دون أي إصابات بالفيروس وهو ما دفع المسؤولين لإبلاغ كافة العناصر بضرورة الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية الخاصة بالليغا.

وتخشى إدارة النادي الإسباني تعرض اللاعبين لأي إصابة جديدة خلال عطلة أعياد الميلاد قبل عودة الفريق لاستئناف مشواره في الليغا بمواجهة خيتافي في الثاني من كانون الثاني المقبل.

وحصل لاعبو الريال على عطلة قصيرة حتى الثلاثاء المقبل حيث سيخضعون لاختبارات كوفيد19 لتجنب تعرض الفريق لانتكاسة جديدة قبل التدرب في اليوم التالي مباشرة.

ويواجه ريال مدريد فريق خيتافي بالدوري ثم ألكويانو في كأس ملك إسبانيا ليعود للدوري بمواجهة فالنسيا قبل الاصطدام بغريمه برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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