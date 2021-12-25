الكرملين: ننتظر رداً من الناتو وواشنطن بخصوص الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتها بشأن “الضمانات الأمنية” في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي: “لا توجد مواعيد نهائية ومحددة للرد الأمريكي والناتو.. نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك في أسرع وقت ممكن”.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية وزعت في السابع عشر من الشهر الجاري مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن “ضمانات أمنية قانونية” طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف الناتو إلى بدء مفاوضات جوهرية بهدف تزويد روسيا بضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل موضحا أن الضمانات القانونية الموثقة هي بالضبط التي تحتاجها موسكو لأن الغرب لم يف بالتزاماته الشفوية.