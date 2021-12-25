من القاهرة.. المطران كريكور: سورية كانت وستبقى بلد السلام والمحبة

القاهرة-سانا

أكد المطران كريكور كوسا أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك أن سورية كانت وستبقى بلد السلام والمحبة.

وقال المطران كوسا في قداس عيد الميلاد مساء أمس “إننا ندعو بالسلام لكل البشر ونسعى لنشر المحبة وإنهاء الكراهية والشر ونصلي لأن يحمي الرب بلدنا من آفة الإرهاب”.

وفي تصريح لمراسل سانا بالقاهرة عقب القداس هنأ المطران كوسا سورية شعبا وجيشا وقيادة بعيد الميلاد وبانتصارها على الإرهاب وقال: “سورية مهد الديانات السماوية ومن هذه الديانات نحن ننطلق إلى المحبة لبعضنا البعض”.

وأضاف: “عيد الميلاد هو عيد المحبة والسلام ونصلي من أجل راحة نفوس شهدائنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس للحفاظ على كل شبر من أرض سورية الحبيبة.. السلام لسورية سلام لشعبنا وسلام لوطننا وتحيا سورية دائماً أبية بقيادتها وشعبها”.

وصلى المطران كوسا من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية وأن يعم السلام العالم أجمع.

حضر القداس السفير الدكتور بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة وسفير أرمينيا في مصر ومندوبون عن رئاسة الجمهورية المصرية ووزارتي الأوقاف والداخلية في البلاد.