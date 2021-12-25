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احتفالات الطوائف المسيحية في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس في السويداء

2021-12-24

تصوير: حسان السمارة

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