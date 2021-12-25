فرقة سفر تقدم توليفة من الأغاني القديمة والحديثة في خان أسعد باشا

دمشق-سانا

حطت فرقة سفر الموسيقية رحالها اليوم في دمشق لتقدم حفلها الثاني الذي احتضنه خان أسعد باشا وسط أجواء احتفالية بعيد الميلاد المجيد.

وقدمت سفر بقيادة الفنان شادي الصفدي على مدار ساعتين توليفة من الأغاني القديمة والحديثة بدأتها بأغنية من فيلم الحدود للفنان الكبير دريد لحام ثم قدمت “يا بو ردين” للمطرب القدير ذياب مشهور وأغنية “يا ويل ويلي” التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً إضافة إلى مجموعة من الأغاني العاطفية والجديدة الخاصة بالفرقة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين الفنان شادي الصفدي أن بداية فرقته منذ العام 1999 وخلال هذه المدة قدمت العديد من الأغاني الخاصة بها إضافة للتركيز على الأغاني القديمة والتراثية.

الصفدي الذي دخل عالم الفن من بوابة الدراما لا يرى مانعاً من الجمع بين الموسيقى وبين موهبته الأساسية في التمثيل ما دام الهدف إسعاد الناس وتقديم محتوى راق.

وتتألف فرقة سفر من شادي الصفدي “غناء وغيتار”، وافي العباس “عود”، عماد ميهوب “غيتار”، اياد بريدي “درامز”، مضر جمول “كيبورد”، مهند نصار “باس غيتار”.

هادي عمران