قداس في كنيسة الزيتون بدمشق احتفالاً بعيد الميلاد المجيد

السبت / 25 / 12 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مباحثات سورية إندونيسية للتعاون في مجال الطاقة
2021-12-24
حركة السلام التشيكية تجدد رفضها الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-12-24
سوسان يجدد موقف سورية الرافض لتسييس الوضع الإنساني بإدخال المساعدات عبر الحدود
2021-12-23
بحث سبل تعزيز التعاون التربوي بين سورية وجمهورية دونيتسك الشعبية
2021-12-23
البطريرك يونان: سورية ستتخلص من الإرهاب وتعود إلى الاستقرار
2021-12-23
لافرنتييف: استقرار الأوضاع شمال شرق سورية مرهون بخروج القوات الأميركية
2021-12-23
وفود من الإمارات وإيران وكوبا تزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي
2021-12-23
محليات
الهيئة الناظمة للاتصالات تدعو أصحاب التطبيقات الإلكترونية المتخصصة بنقل الركاب لاستكمال تراخيصهم
2021-12-24
مسير لفرقة الكشافة في القامشلي احتفالا بعيد الميلاد
2021-12-24
صلوات وقداديس احتفالاً بعيد الميلاد
2021-12-24
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وتحذير من الصقيع والضباب
2021-12-24
حفل ترفيهي لأطفال الشهداء والجرحى في حماة
2021-12-24
فعالية للأطفال بممثلية الكنيسة الروسية بدمشق
2021-12-24
أمطار في معظم المحافظات.. أغزرها 31 مم بتلكلخ
2021-12-24
رياضة
الاتحاد يحقق فوزه الرابع في دوري كرة السلة للرجال
2021-12-24
تشرين يتعادل مع الوثبة في الجولة 12 من دوري الشباب
2021-12-24
فوز النواعير على حطين في دوري الرجال بكرة السلة
2021-12-24
36 لاعباً على قائمة فاليريو للمعسكر المحلي لمنتخبنا الأول بكرة القدم
2021-12-23
تأجيل بعض مباريات الدوري الإنكليزي بسبب تداعيات أوميكرون
2021-12-23
بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على بيلباو في بطولة الليغا
2021-12-22
انتر ميلان يحرز فوزاً ثميناً على تورينو
2021-12-22
اقتصاد
تراجع الأسهم الأوروبية
2021-12-24
القضاء الروسي يقر غرامات مالية على غوغل وفيسبوك
2021-12-24
ارتفاع أسعار الذهب
2021-12-24
الوزير سالم: أهمية تعزيز العلاقات السورية الإيرانية الاقتصادية
2021-12-23
الزراعة تستصلح 1335 هكتاراً للتشجير والمحاصيل
2021-12-23
إحداث هيئات تصنيف بحرية لوضع معايير تصنيف السفن
2021-12-23
ارتفاع أسعار النفط
2021-12-23
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
صلوات وقداديس احتفالاً بعيد الميلاد
ضابط أوكراني سابق يؤكد وجود عسكريين بريطانيين في بلاده
سوسان يجدد موقف سورية الرافض لتسييس الوضع الإنساني بإدخال المساعدات عبر الحدود
أهالي الشدادي يتظاهرون تنديداً بممارسات ميليشيا (قسد)
الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية والروسية: عودة المهجرين إلى ديارهم أولوية وطنية سورية
نزوح أكثر من 1100 أسرة بسبب قصف المحتل التركي والإرهابيين قرى بريف الحسكة
سورية تحصد 9 جوائز في المسابقة العالمية للرياضيات
(جريح الوطن) مكرماً في تفوقه للعام الدراسي 2021 -2022(فيديو)
اتفاق سوري عماني على تطوير التعاون بمجال الطاقة
الزراعة تستصلح 1335 هكتاراً للتشجير والمحاصيل
قداس في كنيسة الزيتون بدمشق احتفالاً بعيد الميلاد المجيد
2021-12-24
تصوير: ديمة الجيرودي
كنيسة الزيتون
2021-12-24
habib
سابق
استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص جراء قصف طيران العدوان السعودي لمحافظة المحويت اليمنية
التالي
بوتين يندد بمحاولات تأخير إطلاق مشروع (السيل الشمالي 2)
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved