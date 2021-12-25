بوتين يندد بمحاولات تأخير إطلاق مشروع (السيل الشمالي 2)

موسكو-سانا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولات تأخير إطلاق خط أنابيب غاز “السيل الشمالي 2” الرابط بين روسيا وألمانيا معتبراً أن أولئك الذين يمنعون عمله يتصرفون بطريقة “غبية”.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله خلال اجتماع مشترك مع مجلس الدولة ومجلس العلم والتعليم في روسيا قوله إنه أمر غبي بالنسبة إلى هؤلاء الذين لا يسمحون بعمل هذا المشروع لأن الإمدادات الإضافية للغاز إلى السوق الأوروبية بلا شك من شأنها أن تخفض السعر في البورصة”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أشار سابقا إلى أن موسكو لم تحدد موعداً معينا لإدخال خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” قيد الخدمة مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على المنظم الألماني.

و”السيل الشمالي 2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً يمتدان من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.