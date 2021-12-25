استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص جراء قصف طيران العدوان السعودي لمحافظة المحويت اليمنية

صنعاء-سانا

استشهدت امرأة وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح جلهم نساء وأطفال جراء اعتداء لطيران العدوان السعودي على محافظة المحويت اليمنية.

ونقل موقع قناة المسيرة اليمنية عن مصادر محلية قولها إن امرأة استشهدت وأصيب 6 أشخاص آخرون بينهم امرأتان وطفلان بغارتين لطيران العدوان السعودي استهدفتا مباني تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة بضواحي المحويت.

وأضاف المصدر أن حصيلة الشهداء والجرحى غير نهائية ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن ضحايا آخرين من بين الأنقاض.

وكان يمني استشهد وأصيب 11 آخرون بوقت سابق اليوم بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.