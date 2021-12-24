مسير لفرقة الكشافة في القامشلي احتفالا بعيد الميلاد

القامشلي-سانا

نفذ الفوج الكشفي الرابع للسريان الأرثوذكس في مدينة القامشلي مسيراً جال شوارع حي الوسطى احتفالاً بعيد ميلاد السيد المسيح.

وتخلل المسير أغان تخص الميلاد المجيد وأخرى تؤكد حب الوطن والتمسك به.

وبين الخوري شمعون إبراهيم راعي كنيسة مار يعقوب في تصريح لمراسلة سانا أنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد نشارك أبناء القامشلي مسيرة فرح في ليلة العيد ونبارك لأبناء سورية انتصارات جيشنا العربي السوري.

بدوره أشار المواطن حنا عيسى إلى أن أبناء القامشلي يحتفلون اليوم في حي الوسطى بكل مكوناتهم بليلة عيد الميلاد لافتاً إلى أن فرحة أبناء الشعب السوري الكبرى هي بتحرير آخر شبر من أرض سورية من رجس الإرهاب.

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