صلوات وقداديس في حلب ودرعا احتفالاً بعيد الميلاد

حلب ودرعا-سانا

أقامت الطوائف المسيحية في محافظتي حلب ودرعا مساء اليوم الصلوات والقداديس احتفالاً بعيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

وأشار المتحدثون في حلب خلال عظات العيد إلى المعاني السامية لميلاد السيد المسيح ناشر الخير والمحبة والسلام ورافع الظلم عن البشر مشيرين إلى تزامن الانتصار الذي حققته حلب على الإرهاب وتحررها من الغزاة مع أعياد الميلاد المجيد.

ودعا المتحدثون إلى أن يعم الخير والسلام جميع ربوع سورية وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى مؤكدين ثقتهم برجال الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد لتحقيق النصر على الاعداء وتحرير كل شبر من تراب الوطن من رجس المحتل.

وتقدم الصلوات في كنيسة سيدة الانتقال المطران انطوان شهدا رئيس طائفة السريان الكاثوليك وفي كنيسة النبي الياس المطران افرام معلولي رئيس طائفة الروم الارثوذكس وفي كنيسة الكلدان المطران انطوان اودو رئيس طائفة الكلدان في سورية وفي كنيسة القديسة بربارة المطران بطرس مراياتي

رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك وفي كنيسة السريان الارثوذوكس المطران بطرس قسيس المعتمد البطريركي لطائفة السريان الارثوذكس في حلب وفي كنيسة اللاتين المطران جورج ابي خازن رئيس طائفة اللاتين في سورية وفي كنيسة الموارنة المطران يوسف طوبجي رئيس طائفة الموارنة وفي كنيسة مار جرجس المطران جورج مصري رئيس طائفة الروم الكاثوليك.

وفي درعا أقامت كنيسة يوحنا الدمشقي للروم الملكيين الكاثوليك مساء اليوم قداساً إلهيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسط حضور شعبي.

وتضمن القداس الصلوات والتراتيل الدينية والدعوات لإحلال الأمن والسلام في كل ربوع سورية.

وقال الأب البير نصار راعي كنيسة يوحنا الدمشقي للروم الملكيين الكاثوليك في تصريح لمراسل سانا أوجه التهنئة بعد الميلاد المجيد لكل من شاركنا الفرح وعلى راسهم الجيش العربي السوري الساهر على أمن المواطن مؤكداً أن الميلاد نظرة رحمة من الله الخالق الى الانسان ودعوة للتراحم مع بعضنا بعضاً للوصول إلى السعادة الحقيقية.

وأعرب الحضور عن أمنياتهم بالشفاعة لكل السوريين وأن يعود الأمن والاستقرار لكل مدن وبلدات سورية وأن تعود الابتسامة لكل إنسان متألم مع الأمل بمستقبل واعد ومشرق.

درعا