الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وتحذير من الصقيع والضباب

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام وبارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المناطق الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…