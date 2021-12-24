القبض على إرهابي في محافظة ديالى العراقية

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابي حاول دخول قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان نقله موقع السومرية نيوز أنه “في عملية استخبارية نوعية ومتابعة ومعلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع تم نصب كمين محكم في سيطرة بابا محمود مدخل قضاء خانقين أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب لدى محاولته الدخول إلى خانقين”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في مختلف المناطق وأراضي البلاد.

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