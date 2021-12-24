إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا بسبب أوميكرون

واشنطن-سانا

ألغت شركتا طيران أمريكية مئات الرحلات المقررة عشية عيد الميلاد بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون .

وذكرت وكالة رويترز أن شركتي “يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز” ألغت المئات من الرحلات الجوية بسبب نقص أفراد أطقمها الجوية والعاملين إثر زيادة الإصابة بمتحور أوميكرون لديهم حيث ألغت “دلتا إيرلاينز” 138 رحلة بينما تم إلغاء 170 رحلة من قبل شركة “يونايتد إيرلاينز”.

وكشف موقع “فلايت أوير” الإلكتروني أن شركات الطيران العالمية ألغت أيضاً أكثر من ألفي رحلة حتى اليوم ما يشير إلى مدى تأثير فيروس كورونا ومتحور أوميكرون على السفر لقضاء العطلات.

وأعاد العديد من الدول في العالم فرض إغلاق جزئي أو كلي أو إجراءات التباعد المكاني لمواجهة التفشي السريع لأوميكرون التي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض.

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