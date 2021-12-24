إصابة فلسطيني واعتقال 3 آخرين خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل ثلاثة آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب 18 عاماً بالرصاص بجروح كما اعتقلت ثلاثة فتية خلال تواجدهم بالقرب من مدخل البلدة الرئيسي.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مناطق عدة بالضفة الغربية.

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