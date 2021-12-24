حفل ترفيهي لأطفال الشهداء والجرحى في حماة

حماة-سانا

بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية أقامت محافظة حماة بالتعاون مع فرع مؤسسة (بصمة شباب سورية) اليوم في منطقة سلحب حفلاً ترفيهياً ضمن فعاليات (أهل الخير) بعنوان (فرحتكم عيدنا) بمشاركة 400 طفل وطفلة من أبناء الشهداء والجرحى ومرضى السرطان.

وتضمن الحفل العديد من الأنشطة والفقرات الغنائية والفنية والقصائد الشعرية مع توزيع الهدايا برفقة شخصية (بابا نويل) وعدد من الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال.

وبينت غصون موسى أمينة السر في فرع المؤسسة في تصريح لمراسلة سانا أن هذا النشاط يندرج ضمن أهداف المؤسسة المتمثلة برعاية ذوي الشهداء والجرحى ورسم الابتسامة على وجوههم وبث البهجة في قلوبهم.

بدوره أشار مشرف المؤسسة مازن الهدر إلى أن الرسالة من هذا النشاط هي التأكيد على أن النور أقوى من ظلام الحرب وأن الحياة أقوى من الموت والهدف الأسمى للفعالية هو إدخال البهجة إلى نفوس أكبر عدد ممكن من الاطفال ولا سيما أبناء الشهداء والجرحى والمرضى.

وأعربت مروه العفيف زوجة شهيد وأم لطفلين عن تقديرها للدور الذي تؤديه مؤسسة (بصمة شباب سورية) في تقديم البرامج والمشاريع دعماً لأطفال الشهداء والجرحى في سبيل رسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وأثنى عدد من ذوي الشهداء والجرحى على جهود المؤسسة وكل من يساهم في إضفاء السرور على قلوب الأطفال ورسم الابتسامة على شفاه أبناء الشهداء والجرحى الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض سورية.

بدورهم عبر عدد من الأطفال عن فرحتهم بهذا النشاط الترفيهي الذي شكل فرصة مهمة لهم في التعبير عن مواهبهم الإبداعية والفنية وإسعادهم وسط أجواء من المرح والبهجة.

حضر الفعالية محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وقيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي.

إيفانا ديوب