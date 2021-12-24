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فوز النواعير على حطين في دوري الرجال بكرة السلة

2021-12-24

حماة-سانا

فاز فريق النواعير على حطين بنتيجة 78-62 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الرجال.

وهذا هو الفوز الثاني للنواعير في الدوري بعد الأول على الثورة رافعاً رصيده من النقاط إلى سبع وضعته بالمركز السابع في الترتيب بينما بقي حطين في المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة اليوم بإقامة مباراتين الأولى في دمشق وتجمع الوحدة مع الطليعة والثانية في حلب بين الاتحاد والوثبة.

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